В Николаеве пьяный водитель «Ауди» устроил дебош на АЗС

В понедельник ночью возле Большой Коренихи патрульные увидели сильно виляющий автомобиль «Ауди».

Во время общения с водителем опасения стражей порядка подтвердились - он был нетрезв. В этот момент к полицейским подошли сотрудники охранной фирмы, которые сообщили, что их вызвали работники автозаправки на улице Очаковской. По их словам, этот самый водитель размахивал на АЗС ножом и пытался проникнуть в служебное помещение.

Полиция обыскала дебошира. В кармане куртки обнаружили коробку, в которой находились два свертка, один - с коноплей, другой - с красным порошком. А в салоне его авто оказались несколько ножей. Нарушителя передали опергруппе полиции.

Об этом сообщили в пресс-группе патрульной полиции города Николаева.