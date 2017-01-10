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В Николаевской области на праздники и выходные в пожарах погибли 5 человек

10.01.17 13:35Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

В течение праздничных и выходных дней, с 6 по 9 января, на территории Николаевской области зарегистрирован 21 пожар в жилом секторе, 5 из которых привели к гибели 5 человек.

Трагедии зафиксированы в Веселиновском, Доманевском, Вознесенском районах, а также в Первомайске и Ингульскому районе Николаева.

Причины, которые привели к их возникновения, - неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электронагревательного прибора.

Спасатели Николаевщины отмечают, всех этих случаев можно было бы избежать, если бы граждане добросовестно соблюдали правила противопожарной безопасности в быту.

Будьте бдительны и осторожны, не нарушайте рекомендаций и наставлений! Берегите себя! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!

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