Верхний банер

Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

10.01.17 13:23Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области, разрушение которого зафиксировано на обнародованном видео.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло, пишет Gazeta Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Мы знаем об этом. Утром консул пойдет туда, и будет отправлена нота министру иностранных дел Украины", - сказал Ян Пекло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Напомним, неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине. Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.

Похожие новости

30.12.16 16:06Украина не покупает газ у России уже 400 дней

19.10.15 12:28Драма забытой войны: сирийский пример для Донбасса

06.09.13 11:35Россия предложила за крейсер "Украина", оценивающийся в сотни миллионов, меньше 30 млн долларов

18.05.11 09:55Виктор Янукович о судьбе бывшего крейсера «Украина»: «Будем иметь надежду, ее терять никогда нельзя»

21.10.08 16:56Хаос на Украине ("Magyar Hirlap", Венгрия)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 10.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:34Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

16:07Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

15:4614 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

15:23Сегодня родился Алексей Толстой

15:00Опубликовано видео семейного застолья Веры Брежневой и Константина Меладзе

14:54Разгневанные швондеры

14:24Вознесенская амбулатория получила новый автомобиль

14:01При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

13:49Депутати пропонують ввести перехідний період для закриття ФОПів

13:35В Николаевской области на праздники и выходные в пожарах погибли 5 человек

13:23Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

13:06Когда мужчинам лучше становиться родителями, - мнение ученых

12:48Стас Пьеха попал в больницу

12:32Коллектив НГЗ помог в оснащении центра первичной медико-санитарной помощи №7

12:11Фестиваль льда и снега в Китае

12:00Девушка-трансгендер порубила топором покупателей в торговом центре (ВИДЕО)

11:37Экс-министр обороны Гелетей озвучил имя того, кто до смерти напугал Януковича и вынудил его бежать из Украины

11:28В Закарпатской области из кафе сбежал питон: рептилию разыскали спасатели

11:03В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

11:03Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.12.16 16:532210

Савченко рассказала, кто финансирует ее общественную платформу

27.12.16 17:072140

Израиль прекращает сотрудничество с Украиной и еще 11 странами, — СМИ

27.12.16 17:442430

Завтра губернатор Николаевщины отправится в Первомайск

27.12.16 18:071950

Школи Снігурівщини відправили на карантин

Самые читаемые

05.01.17 14:0056490

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2214880

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379380

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:276960

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама