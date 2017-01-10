Стас Пьеха попал в больницу Российский певец попал в аварию на Бали. Стас Пьеха вместе отдыха на Бали попал в местную больницу. Певец оказался в госпитале из-за травмы ноги. С пацанами решили сняться с городской местности, на красоты полюбоваться да напряжение снять. Рванули на "табуретках" (спортивный байк. – прим. ред.) по трассе. Взяли шлем и окуляры дауншифтерские, и по газам. На трассе толпа "чаек" жужжащих и истерично сигналящих скопилась. Беру разгон. Балийский истребитель на взлете меня снял. Ушел с радаров и дрифтовал немного на правом боку. Нога, колено... Посигналил на прощанье и сдулся. Весь день на травме, в пути, - написал он о происшествии в "Инстаграме". Побоявшись попадания инфекции Пьеха обратился в больницу. Парни вразумили, дали адрес госпиталя, приехали и давай лечиться. От столбняка шлепнули, таблеток дали, ушиб да порезы обработали, замотали и упакованного на волю отпустили. Мутило-крутило... Проснулся как после пива с димедролом, – рассказал он о первом дня неудавшегося отдыха. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама