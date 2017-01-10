В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

В понедельник, 9 января, на трассе Харьков-Симферополь в селе Каменское Запорожской области произошло ДТП с опрокидыванием пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает УНН.

Как сообщили в полиции, микроавтобус не был маршрутным такси.

В результате аварии, четверо пассажиров получили травмы. Двое из них - жители Донецкой области, один - из Крыма, и один инвалид III группы из Харькова. Как сообщили врачи, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние здоровья - средней тяжести.

Трое пострадавших госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу. Один человек от госпитализации отказался.