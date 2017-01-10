27.12.16 12:002730
В Закарпатской области из кафе сбежал питон: рептилию разыскали спасатели
|10.01.17 11:28
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В Закарпатской области спасатели помогли разыскать трехметрового питона, сбежавшего из кафе-бара, сказано в сообщении ГосЧС области
Инцидент произошел сегодня утром. Владелец рептилии рассказал спасателям, что змея, вероятнее всего, находится в вентиляционной шахте, доступ к которой ограничен.
«Для оказания помощи по изъятию питона по адресу вызова была направлена аварийно-спасательная часть Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области.
Спасатели демонтировали часть пола и изъяли пресмыкающееся из временного убежища», — отметили спасатели, добавив, что животное не пострадало.