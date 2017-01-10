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Сын Леха Валенсы, бывшего президента Польши, найден мертвым

10.01.17 18:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Один из четырех сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы, Пшемыслав Валенса, найден мертвым в своей квартире в Гданьске.

Тело 43-летнего мужчины обнаружил один из членов его семьи.

По словам представительницы полиции Гданьска Александры Сиверт, судебно-медицинские эксперты, прибывшие на место происшествия, предварительно исключили возможность убийства, так как на теле погибшего никаких повреждений они не нашли. Сообщается, что на 9 января запланировано вскрытие тела.

Отметим, что Пшемыслав был третьим ребенком в семье бывшего Леха Валенсы и его жены Дануты. В молодости у него были проблемы с алкоголем, его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии. Стоит сказать, что у экс-президента Польши всего восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.

Как написал на своей странице в Facebook Ярослав Валенса, в связи со смертью Пшемыслава семья чувствует огромную боль.

Напомним, 73-летний Лех Валенса возглавлял Польшу с 1990 по 1995 год. Бывший электрик, боровшийся за права рабочих и основавший профсоюз «Солидарность», стал первым президентом Польши, избранным на всеобщих демократических выборах. Известно, что Валенса получил Нобелевскую премию мира.

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