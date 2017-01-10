Девушка-трансгендер порубила топором покупателей в торговом центре (ВИДЕО)

В торговом центре Сиднея (Австралия) произошел шокирующий инцидент: 24-летняя девушка напала с топором на покупателей. Видео произошедшего появилось в Сети.

На кадрах видно, как стоящая в очереди девушка (ее личность уже удалось установить) неожиданно для окружающих достает топор и наносит им удар по голове находящегося перед ней мужчины. Сразу после этого она переключается на вторую жертву – женщину, которая также получает удар в голову.

Известно, что в настоящее время пострадавший 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, у него диагностирована черепно-мозговая травма. 43-летняя женщина, которой также досталось от неадекватной девушки, не получила тяжелых травм благодаря прическе: ее спасли плотные дреды.

Сообщается, что злоумышленницу удалось задержать на месте. Ей уже предъявлены официальные обвинения. Причины акта агрессии с ее стороны сейчас выясняют правоохранители.

Между тем, выяснилось, что в последнее время девушка делала запрос на получение лекарств для лечения депрессии и гормональных таблеток для трансгендеров - людей, которые меняют пол с мужского на женский.