Связь с парнем была потеряна еще 7 января, все обстоятельства трагедии выясняются

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах километров от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются", – написал Бойченко на своей странице в Фейсбук.

Неожиданно нагрянувшие морозы и снегопады наделали немало бед в Украине: возросла смертность от переохлаждения, увеличилось количество аварий на дорогах страны. Жертвы непогоды исчисляются десятками, пишет "Сегодня".

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы уже обратились полсотни украинцев. "Больше переохлажденных в Волынской и Закарпатской областях. Но мы располагаем данными только по 6 областях. Еще не все западные области предоставили информацию нам", — сообщил Линчевский.