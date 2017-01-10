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В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

10.01.17 08:39Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Связь с парнем была потеряна еще 7 января, все обстоятельства трагедии выясняются

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах километров от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются", – написал Бойченко на своей странице в Фейсбук.

Неожиданно нагрянувшие морозы и снегопады наделали немало бед в Украине: возросла смертность от переохлаждения, увеличилось количество аварий на дорогах страны. Жертвы непогоды исчисляются десятками, пишет "Сегодня".

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы уже обратились полсотни украинцев. "Больше переохлажденных в Волынской и Закарпатской областях. Но мы располагаем данными только по 6 областях. Еще не все западные области предоставили информацию нам", — сообщил Линчевский.

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