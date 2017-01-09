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В Николаеве преступники пытались устроить массовый поджог автомобилей на стоянке

09.01.17 19:57Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 9 января, в Николаеве злоумышленники пытались устроить массовый поджог автомобилей.

Они облили машины неизвестным веществом, похожим на воспламеняющуюся жидкость. Тем не менее, огнем был поврежден лишь один автомобиль - Toyota Corolla, сообщает пресс-служба ГосЧС в Николаевской области.

Осмотрев место происшествия, правоохранители установили, что у злоумышленников было намерение поджечь еще и автомобиль Audi, который находился рядом с поврежденным транспортным средством - неизвестные облили его неизвестным веществом, похожим на воспламеняющуюся жидкость.

Вещи, изъятые с места происшествия, которые могли быть использованы злоумышленниками для совершения преступления, направленные на экспертизу.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются лица, причастные к поджогу.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личности поджигателей, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 498700, 498701, 102.

Добавим, По информации «Преступности.НЕТ», оба автомобиля принадлежат семье бывших милиционеров. На данный момент Алексей Добровольский (хозяин одного из авто, которые пытались поджечь неизвестные) после того, как не прошел переаттестацию, находится на пенсии. Ранее он занимал руководящие посты в милиции, в частности был руководителем отдела БНОН УМВД Украины в Херсонской области. Жена Добровольского также работала в милиции, однако не прошла переаттестацию и была уволена из правоохранительных органов.

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