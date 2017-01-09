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На Закарпатье пьяные колядники избили на дороге водителя

09.01.17 19:40Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Вечером на Рождество на Закарпатье группа колядников избила 40-летнего водителя на дороге за то, что тот сделал им замечание.

О рождественском инциденте сообщает "Голос Карпат".

Сообщается, что около 9 часов вечера потерпевший возвращался домой вместе с женой на своем автомобиле из соседнего села. Посреди дороги шли колядники, водитель остановился и сделал им замечание. Компании это не понравилось, возникла ссора.

Один из парней схватил деревянную палку и нанес водителю удары по голове. Водитель сел в машину и уехал. Но дома ему стало плохо, и родственники доставили его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму.

Обидчика мужчины задержали. Им оказался 19-летний житель с.Гребля Иршавского района. Также изъято орудие преступления – деревянная палка. Полиция открыла уголовное производство. Злоумышленник помещен под стражу.

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