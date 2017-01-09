Верхний банер

В Питере преподаватель вуза совершил самоубийство прямо в аудитории

09.01.17 20:05Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия

Управление Следственного комитета России по Петербургу проводит доследственную проверку после обнаружения в воскресенье вечером в здании на Большой Морской улице тела мужчины, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина 1952 года рождения совершил самоубийство, его мотивы сейчас устанавливаются, отметили в СК.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Тело мужчины обнаружила уборщица в одной из аудиторий вуза. По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.

Похожие новости

26.10.15 17:50На полигоне под Николаевом боец одесской 28-й бригады выстрелил себе в голову - врачи не смогли его спасти

15.08.15 13:41Более сотни военных покончили с собой с начала АТО - источник

22.06.15 15:06В Николаеве задержали 76-летнего доцента НУК им. Макарова, получавшего взятки от студентов за сдачу экзаменов

03.03.14 11:04B Hикoлaeвe зacтpeлилcя экc-пpeзидeнт MФK «Hикoлaeв» Гypгeн Opoнюк

08.02.11 18:55МВД заявляет о самоубийстве руководителя одесского телеканала

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 09.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:30Трасса Н-11 Николаев-Кривой Рог находится в плачевном состоянии, - автомобилисты

20:15Мэр Николаева Сенкевич принял вызов от губернатора Савченко потягать гирю

20:05В Питере преподаватель вуза совершил самоубийство прямо в аудитории

20:00Ветошь для хвостатых: «Центр защиты животных» просит о помощи

19:57В Николаеве преступники пытались устроить массовый поджог автомобилей на стоянке

19:40На Закарпатье пьяные колядники избили на дороге водителя

19:16На Николаевщине мороз заставил отступить эпидемию гриппа

19:00Алексей Воробьев надолго уедет из России

18:22В Германии заговорили о вероятности развала ЕС

18:08Больше половины украинцев мечтают о "раскулачивании" олигархов

17:31Чтобы брат не садился на брата: Кравчук рассказал, как прекратить войну

17:19Николаевские спасатели напомнили, как вести себя зимой на водных объектах

17:03Ученые рекомендовали отказаться от ушных палочек

16:49Социолог: мирных Майданов уже не будет, на руках у людей оружие и достаточно решимости

16:38Более 60 человек изъявили желание руководить Национальной полицией Украины

16:23Во время метели в Николаеве потерялся ребенок

16:09Элина Свитолина поднялась на рекордную за всю историю Украины позицию в рейтинге

15:48Пьяный николаевец разбил автомобиль, вылетев с трассы в сугроб

15:35Ученые уверяют, что скоро смогут лечить синдром Дауна

15:24В Николаеве устроили новогодний забег на 2017 метров

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.12.16 21:142170

Решаем, что дарить детям на Новый год: куклы, гаджеты или игры?

26.12.16 21:323340

Новогодние подарки ветеранам

27.12.16 08:002020

Новогодняя ночь в Украине будет морозной

27.12.16 08:302040

Царев пригласил Савченко «к себе» в Крым: будет где жить и чем заняться

Самые читаемые

05.01.17 14:0056190

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2214390

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4011650

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:379090

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама