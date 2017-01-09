В Питере преподаватель вуза совершил самоубийство прямо в аудитории
|09.01.17 20:05
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По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия
Управление Следственного комитета России по Петербургу проводит доследственную проверку после обнаружения в воскресенье вечером в здании на Большой Морской улице тела мужчины, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, мужчина 1952 года рождения совершил самоубийство, его мотивы сейчас устанавливаются, отметили в СК.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Тело мужчины обнаружила уборщица в одной из аудиторий вуза. По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.