В Питере преподаватель вуза совершил самоубийство прямо в аудитории По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия Управление Следственного комитета России по Петербургу проводит доследственную проверку после обнаружения в воскресенье вечером в здании на Большой Морской улице тела мужчины, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, мужчина 1952 года рождения совершил самоубийство, его мотивы сейчас устанавливаются, отметили в СК. Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Тело мужчины обнаружила уборщица в одной из аудиторий вуза. По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама