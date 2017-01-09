Пьяный николаевец разбил автомобиль, вылетев с трассы в сугроб

Пьяный николаевец разбил автомобиль ВАЗ-2106, съехав с трассы в сугроб у с. Кирово Очаковского района Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснилось, 41-летний житель Николаевского района, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не учел дорожные обстоятельства и погодные условия и, не справившись с управлением, допустил съезд с дороги.

Транспортное средство остановилось в 20 метрах от проезжей части. Водитель и два его пассажира отказались от госпитализации. По результатам медицинского обследования, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства ДТП.