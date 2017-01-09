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На Николаевщине женщина «воспитывала» дочь и внука лопатой

09.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В Новоодесский отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратилась жительница с. Пески с просьбой помочь 20-летней женщине с 10-месячным ребенком.

Пострадавшие ожидали правоохранителей у соседей, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснилось, у местной жительницы, которая обратилась за помощью к односельчанам, возник конфликт с матерью. Выяснение отношений перешло в драку, и 40-летняя женщина, которая на время развертывания событий находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватив лопату, начала «воспитывать» свою дочь.

На руках у девушки был ее 10-месячный сын, но домовладелица не обращала внимания на крики внука. 20-летняя девушка и ее ребенок госпитализированы в больницы с тяжелыми травмами головы.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Орудия совершения преступления изъято. Злоумышленницы объявлено о подозрении и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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