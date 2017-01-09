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В Николаеве по неизвестной причине загорелся автомобиль на стоянке

09.01.17 12:44Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и не допустили переброски огня на рядом стоящее авто. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Сегодня ранним утром, 9 января в 4:23, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара автомобиля «Toyota Corolla», который стоял припаркованным на стоянке вблизи с жилым домом по ул. Героев Украины Центрального района Николаева.

Спасателей вызвали работники магазина, который находится неподалеку от места происшествия.

По указанному адресу выехали два отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что рядом с горящей машиной находится еще один автомобиль, и существует угроза распространения огня на него.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить переброски пламени. В 4:32 пожар был локализован и в 04:42 ликвидирован на площади 5 кв. м. Спасателям удалось уберечь автомобиль от полного уничтожения.

Для тушения были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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