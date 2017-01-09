Николаевские спасатели дважды высвобождали из снежной ловушки кареты скорой помощи (ВИДЕО)

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

7-8 января сотрудники Николаевской Службы спасения дважды привлекались на помощь каретам "скорой помощи", застрявшим в снегах.

Так, 7 января в 22:40 от санитарки на пункт связи 17 Государственной пожарно-спасательной части по охране Казанковского района поступило сообщение, что в ходе сложных погодных условий автомобиль скорой медицинской помощи не смог самостоятельно выехать из снежных заносов.

С помощью троса, автоцистерной подразделения "скорая" была отбуксирована на чистый участок дороги.

В 00:06 8 января спасатели 22-й ГПСЧ привлекались для оказания помощи по буксировке кареты скорой помощи Очаковской центральной районной больницы к больному гражданину, 1946 г. р., с диагнозом повторное нарушение мозгового кровообращения.