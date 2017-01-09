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В Николаеве замыкание электропроводки привело к пожару

09.01.17 10:21Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области

7 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Никольский в Николаеве. Спасателям позвонили соседи.

На место происшествия было направленно два пожарных отделения 2 Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, спасатели установили, что горит квартира на втором этаже 3-этажного жилого дома.

Пожарные вывели на свежий воздух двух женщину-инвалида, 1968 г. р., и пенсионерку, 1938 г. р.

Женщины проживали на третьем этаже, и едкий дым попал в их квартиры через окно.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар на площади 5 кв. м был ликвидирован в 15:15, и не допушено распространения огня на соседние квартиры.

Огонь уничтожил кухонную мебель, окна и кухонное оборудование.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

На месте пожара дополнительно работали отдел полиции Главного управления Национальной полиции, аварийная бригада ОАО «Николаевгаз».

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