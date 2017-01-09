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В непогоду николаевские спасатели оказали помощь 520 гражданам

09.01.17 10:31Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

В период с 6 по 8 января подразделения Главного управления привлекались 91 раз, где было задействовано 91 единицы техники и 209 человек личного состава

Из снежных заносов в течение трех суток изъято 129 автомобилей, оказана помощь 520 лицам, из них доставлены в больницы 1 беременную женщину и 9 больных людей. Об этом сообщает начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в Фейсбук.

По информации Грицаенко, на территории Николаевской области работает 303 стационарных пункта обогрева, еще три мобильных пункты обогрева находятся в резерве и готовы быть задействованы при первой необходимости.

Николаевский областной центр по гидрометеорологии информирует, что 9 января по области и. Николаеву опасных явлений не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18 мороза, днем ​​от 4 до 9 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 15-20 м / с, местами осадки в виде снега.

По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области движение на дорогах государственного уровня восстановлено, к работе на автодорогах задействованы 11 единиц техники и 13 работников.

Спасатели Николаевщины просят граждан быть бдительными и с пониманием относиться к работе всех служб, задействованных в ликвидации последствий ненастья.

«По возможности, не выезжайте за пределы населенного пункта или, планируя поездку, укомплектуйте автомобиль всем необходимым! НЕ паркуйте свои автомобили на проезжих частях, ведь это может мешать снегоуборочной технике проводить работы по расчистке дорог, или усложнять проезд автомобилям экстренных служб. Избегайте длительного пребывания на улице так как существует риск переохлаждения, обморожения и тому подобное.

В случае, если вы длительное время находитесь на улице обратитесь в ближайший пункт обогрева или зайдите в кафе, магазин и т.д., согрейтесь и только потом продолжайте всей путь!

Помните зима может быть очень яростной и коварной. Берегите себя и свою жизнь!

В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»«, — сказано в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

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