В Николаеве дворовой пес спас девочку, провалившуюся в канализацию

В Николаеве пес спас жизнь 11-летней девочке, провалившейся в открытый канализационный люк

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Девочка провалилась вместе с собакой в люк, который был едва прикрыт маленьким матрацем. Поскольку он был присыпан снегом, его было сложно заметить.

Целый час ребенок стоял по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень, при этом хотела спасти еще и собаку. Ребенок звал на помощь, однако ее голоска никто не слышал.

В конце-концов она вытолкала пса наружу, а он своим лаем привлек внимание к месту трагедии. Теперь девочка госпитализирована — от пережитого у нее шок.

А в николаевском «Водоканале» в понедельник обещают собрать совещание, чтобы разобраться в том, что произошло.