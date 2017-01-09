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Аномальные холода в Европе унесли жизни более 20 человек

09.01.17 08:14Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Жители европейских стран страдают от необычайно сильных холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии

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За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, среди них немало мигрантов и бездомных.

10 человек умерли только в Польше, где температура опустилась до минус 14 градусов, а в некоторых регионах - до минус 20 градусов по Цельсию. На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.

На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до минус 26 градусов Цельсия, на многих автомобильных трассах страны образовался сильный гололед.

В Праге, как сообщают чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека.

По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии. В Стамбуле выпало до 40 см снега. В последние дни Турция оказалась во власти морозов и снежных бурь.

В Москве установились аномальные рождественские морозы, столбик термометра минувшей ночью опустился ниже минус 30 градусов Цельсия.

Нынешняя зима в российской столице, по данным метеорологов, стала самой холодной за последние 120 лет.

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