26.12.16 10:452200
В Закарпатье на автотрассу сошла лавина
|09.01.17 08:00
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Пострадавших в результате ЧП нет
. В Деловое Раховского района Закарпатской области в воскресенье, 8 января, на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, в результате ЧП движение на участке автодороги осуществлялось в одностороннем режиме.
Сотрудники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины, движение транспорта восстановлено. Жертв и пострадавших нет