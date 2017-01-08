26.12.16 08:002310
Сутки АТО: 28 обстрелов, трое раненых
|08.01.17 21:09
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Обстрелы велись из артиллерии и пулеметов.
В воскресенье, 8 января, не прекращались обстрелы позиций украинских военных в районе проведения АТО, в результате чего были ранены трое бойцов.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18.00 зафиксировано 28 обстрелов. В частности, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Широкино, из минометов различных калибров велся огонь по Гнутово, Троицкому и Водяном.
По данным пресс-центра, на Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреляна Новозвановка, по Троицкому стрелял снайпер.
Одновременно с этим, в сепаратистских СМИ утверждается, что военные ВСУ вывезли группу жителей города Курахово в зону военных действий, чтобы обвинить самопровозглашенную ДНР в гибели гражданских лиц.