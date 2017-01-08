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Во Львове не выехали на работу 80% автобусов

08.01.17 13:40Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

По состоянию на 09:00-09:30 8 января во Львове на 19 маршрутах не выехал ни один автобус

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В воскресенье утром на рейсы во Львове не выехало 413 из 502 автобусов, сообщает общественная организация "За Качественный транспорт" на своей странице в Facebook.

По состоянию на 09:00-09:30 8 января во Львове на 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов.

Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 18,4% от необходимого количества, отметили в общественной организации.

Вместе с тем, в субботу в управлении транспорта Львовского городского совета сообщали, что по состоянию на 13:00 7 января на маршрутах работало 163 автобуса вместо 427 запланированных.

"План по выпуску автобусов на сегодня - 427 машин. Реально на маршрутах работает меньше. Перевозчики сообщают, что автобусы сходят с маршрутов по техническим причинам - замерзают двери, дизель. Техника не выдерживает таких морозов", - сообщил Виктор Щир, начальник управления транспорта Львовского горсовета.

"Все автобусы работают на дизеле, который выдерживает температуру до минус 15 °С. Такую гарантию дают нам поставщики дизеля. Температура значительно ниже, чем минус 15 °С, поэтому работать тяжело", - отметил Николай Шкурган, директор предприятия "Мера и К".

Напомним, в субботу вечером пресс-служба президента сообщила, что руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил Петру Порошенко, что в областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме.

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