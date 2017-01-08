В Южноукраинске горела многоэтажка

Фото Максим Грицаенко

Пожар произошел сегодня утром, 8 января, в 3-комнатной квартире на 4-м этаже 9-этажного дома по проспекту Независимости в Южноукраинске

Об этом сообщил начальник в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко на своей странице в Фейсбук.

Как добавили в ГСЧС, о пожаре спасателей известили соседи, увидевшие дым из квартиры и почувствовавшие характерный запах.

На месте пожара было сильное задымление. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали двух человек по лестнице, еще трех — с помощью автолестницы.

Медики оказали четырем пострадавшим первую медпомощь, диагноз - отравление угарным газом. От госпитализации люди отказались.

Пожар на площади 15 кв. м был ликвидирован. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 7 пожаров.