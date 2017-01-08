На Николаевщине дотла сгорело кафе

В Николаевской области сгорело кафе «Казацкая застава Плавни»

Незавидная участь постигла любимое кафе жителей Южноукраинска — «Казацкая застава Плавни» сгорело дотла.

Об этом сообщает издание «Барометр Южноукраинска».

По информации издания, сообщение о пожаре на номер «101» поступило ночью на Рождество, 7 января. Тушить кафе в Константиновку (Арбузинский район) приехал дежурный караул, но огнеборцы, на протяжении 6 часов боровшиеся с огнем, не смогли спасти здание.

Во время пожара никто не пострадал.