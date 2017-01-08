На Херсонщине от нападения трех овчарок погиб мужчина
|08.01.17 12:15
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В городе Голая Пристань Херсонской области от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина. О
б этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.
«В городе Голая Пристань 7 января от нападения трех овчарок погиб мужчина, 1973 года рождения. Тело мужчины обнаружено во дворе дома по ул. Комсомольская, 89 А», — сообщили в ведомстве.
По данному факту полиция начала следствие.
Накануне стало известно, что вчера утром, 7 января, под Киевом от похожего нападения погиб 40-летний Владимир Томилин, участник АТО . Как сообщили в Киевской обладминистрации, инцидент произошел около 6:00 утра в селе Кучаков в Бориспольском районе на территории садового кооператива. 4 восточно-европейские овчарки напали на мужчину, который шел на электричку.
Погибший проживал в Киеве. В село Кучаков приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе. Полиция квалифицировала дело как неумышленное покушение на убийство.