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Возле станции «Южноукраинск» незаконно срубили более ста деревьев

08.01.17 11:38Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в полиции Николаевской области

К правоохранителям обратился работник государственного предприятия и рассказал, что 23 декабря 2016 г. он обнаружил на территории защитных лесонасаждений железной дороги, расположенных вблизи пути перегона ст. Южноукраинск - ст. Трикраты Одесской железной дороги, факт незаконной вырубки деревьев: ясеня, вяза, клена, акации и дуба. Всего 139 штук.

Следственным отделением Вознесенского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.246 УК Украины «Незаконная вырубка леса», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

Устанавливаются личности злоумышленников. Продолжается следствие.

Работники полиции обращаются к гражданам, которые стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Вознесенский отдел полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

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