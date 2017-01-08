Полиция Турции заявила, что новогоднюю бойню в ночном клубе устроил узбек

Турецкая полиция выяснила, что террорист, расстрелявший людей в ночном клубе Стамбула Reina во время встречи Нового года, выходец из Узбекистана.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Его имя Абдулгадир Машарипов, однако издание приводит и кличку "Абу Мухаммед Хорасан".

Также, в полиции рассказали, как развивались события в роковой вечер, когда произошла трагедия. Террорист зашел в клуб и успел выпустить в посетителей клуба шесть рожков из автомата Калашникова, это 180 пуль. После этого он побежал на кухню, переоделся всего за 13 минут и, смешавшись с толпой, смог покинуть ночной клуб. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, среди жертв и пострадавших нет ни одного украинца.

Потом Машарипов поймал такси, но в соседнем районе сказал водителю, что у него нет денег, и вышел. Именно таксист и помог установить полиции личность стрелка.

Также стало известно, что террорист приехал в Стамбул из турецкого города Конья. Он родился в 1988 году и знает три языка - турецкий, арабский и русский.