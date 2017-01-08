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Пьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил

08.01.17 07:02Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В Херсонской области легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате погиб 1 человек

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 3:25 на автодороге Геническ - Азовское -Стокопани - Новый Азов 31-летняя женщина - водитель Dacia Logan - на расстоянии около 4 км от Нового Азова врезалась в дерево. В результате ДТП автомобиль загорелся.

Водитель погибла на месте происшествия. 26-летний пассажир смог выбраться из машины, вызвал полицию и скорую помощь.

Полицейские опросили пассажира и выяснили, что вечером они с женщиной употребляли спиртные напитки в компании друзей, после чего решили поехать в соседнее село. По словам мужчины, он был пьян, поэтому отдал ключи от своей машины 31-летней подруге. Больше ничего не помнит.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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