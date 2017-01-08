Стали известны новые подробности трагедии под Киевом, где четыре пса растерзали мужчину

Трагедия в селе Кучаков Киевской области, где вчера, 7 января, четверо породистых овчарок загрызли взрослого мужчину, обрастает новыми подробностями

По словам волонтерки Светланы Шеповаловой, погибший шел на станцию вместе с дочкой. Девочка смогла убежать, пока ее отец пытался отбиться от собак, но в итоге погиб. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Как рассказала Светлана, местная власть, а именно председатель поселкового совета отказался переправлять тело в Киев, потому что у них нет денег. У погибшего осталось два несовершеннолетних ребенка, жена-инвалид и пожилая мама.

По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича, собак позже застрелили местные жители. Полиция установила владельца животных - это 69-летний пенсионер.

"У каждой собаки был электронный ошейник, и по периметру двора был протянут провод, который не позволял им выйти за периметр дома, потому что включался электрический ток, и у собак в ошейниках щипало, и они не выходили в такой способ со двора. Сейчас, наверное потому, что наступили морозы, были перебои с напряжением, и это повлияло на то, что собаки смогли самовольно выйти за пределы этого дома".

Полиция взяла образцы крови собак для анализа, ведется следствие.

Жители села говорят, что это был уже четвертый случай нападений. "Владельца собак допросили, но не задерживали. Полиция открыла уголовное дело по ст.115 УК Украины (умышленное убийство), но с припиской - несчастный случай", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, погибший Владимир Томилин являлся участником АТО. В этот день он вместе со своей дочерью возвращался от восьмидесятилетней матери.

Всю ответственность за трагедию кинологи возложили на хозяина псов - 69-летнего местного пенсионера. Об этом сообщает "КП в Украине".

По словам профессионального кинолога Сергея Шаргородского, электронный ошейник не является надежным средством безопасности. "Если собака в азарте, разряд током только добавляет ей его", - говорит кинолог.

Специалисты отмечают, что хозяин собак пошел по самому легкому пути, когда купил для собак спецошейники, но не обеспечил дрессировку и общую систему безопасности.

"В том, что произошло, однозначно только его вина", - уверен Шаргородский.

По словам эксперта, правильно выдрессированный сторожевой пес ни при каких обстоятельствах не покинет территорию двора, который должен стеречь, и где находится его хозяин. Даже, если будут открыты ворота и пса станут провоцировать.