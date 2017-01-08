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В Одессе полиция штурмом взяла банду псевдокоммунальщиков, грабивших и убивавших в Рождество

Фото: od.npu.gov.ua
08.01.17 09:50Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В Одессе полиция штурмом взяла банду убийц и грабителей. Преступная группа в числе трех человек была задержана.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Напомним, утром 6 января в Одессе неизвестные, переодетые в работников коммунальных служб проникли в квартиру одесситов. Связав хозяев, злоумышленники избили супругов, потребовав у них материальные ценности. От полученных телесных повреждений 68-летний хозяин квартиры умер на месте.

Преступление раскрыли в течение нескольких часов. Собирая информацию, полицейские вышли на след нападавших и установили место, где они скрывались. Было установлено, что в преступную группу входили, как одесситы, так и неоднократно судимые граждане соседнего государства.

Правоохранители взломали двери в квартире, где скрывались убийцы местного жителя, в результате короткого штурма все они были задержаны.

По словам начальника ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина, полиция Одесской области продолжает нести службу в усиленном режиме, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности и мирно встретили праздники.

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