Верхний банер

Наводнение в Таиланде 2017: 12 человек погибли на юге страны из-за проливных дождей

08.01.17 20:00Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В Таиланде 12 человек погибли на юге страны из-за наводнения, спровоцированного проливными дождями.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление местных властей.

Вода подтопила около тысячи деревень в южной части Таиланда. Спасатели пытаются бороться со стихийным бедствием, но пока им не удается достичь существенных результатов, поскольку ливни не прекращаются. К тому же, по прогнозам синоптиков, еще несколько дней на юге Таиланда будут проливные дожди.

«Ситуация очень плохая на сегодня и завтра. Проливные дожди продолжают идти», - заявили представители одного из департаментов.

По предварительным оценкам, из-за наводнения пострадали свыше 700 тыс жителей. На юге Таиланда из-за непогоды отменяются авиарейсы. Несколько дней не работает аэропорт в провинции Накхонситхаммарат. Отменены и отложены десятки авиарейсов в воздушной гавани острова Самуи. Сотни туристов застряли в аэропортах. Из-за подтопления автомобильных дорог и железнодорожных путей нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение.

Синоптики надеются, что к вечеру 8 января 2017 года погода улучшится. Как отмечают эксперты, что нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда. Обычно в Таиланде с ноября по январь стоит относительно сухая и прохладная погода.

Ливни также затронули соседнюю Малайзию. Там было эвакуировано 23 тыс жителей.

Похожие новости

14.06.15 17:57Шесть сбежавших из зоопарка в Тбилиси волков и два льва убиты спецназом

14.06.15 11:26Разрушительное наводнение в Тбилиси: из местного зоопарка сбежали львы, волки и медведи (фото)

23.05.15 11:35В Таиланде слон сделал селфи с туристом

22.05.13 15:04Таиланд присматривается к ЧСЗ - стране нужны фрегаты, корветы и полицейские катера

18.02.11 18:42Ледоход и наводнение угрожают 5 тыс. николаевских домов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 08.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:09Сутки АТО: 28 обстрелов, трое раненых

20:59Украина возобновила водоснабжение ЛНР

20:00Наводнение в Таиланде 2017: 12 человек погибли на юге страны из-за проливных дождей

19:29Власти Пекина решили создать экологическую полицию

19:07Необычные налоги в истории человечества

18:19В Южноукраинске горела многоэтажка

18:00Сменивший пол отчим Кардашьян запустил линию косметики

17:40Порошенко порекомендував українцям для читання шість книжок

17:10Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

16:35Областная филармония будет радовать Николаевцев своим репертуаром

16:22Украинцам осовременят пенсии, но не всем

16:0410 сильнейших снегопадов в истории

15:46Украина потратила 16 млн гривен на изготовление наград в 2016 году

15:338 января - праздник, именины, народные приметы

15:21Снегопады парализовали Стамбул: Босфор закрыт, рейсы отменены

15:00Беременная Полина Гагарина на Рождество катается на лыжах в Сочи

14:45На Николаевщине дотла сгорело кафе

14:26В Украине начался процесс формирования поместной церкви

14:01"Я не буду чистить им снег!" - Сенкевич

13:50Полиция Турции заявила, что новогоднюю бойню в ночном клубе устроил узбек

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.12.16 08:002310

Депутат Оппоблока купил летную школу в Швейцарии

26.12.16 08:122060

Тела погибших в крушении Ту-154 доставили в Москву

26.12.16 08:262080

Сутки в АТО: 33 обстрела позиций военны

26.12.16 08:342070

В Мексике на Рождество обезглавили 13 человек

Самые читаемые

05.01.17 14:0055720

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2213650

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4011160

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:378650

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама