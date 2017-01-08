Наводнение в Таиланде 2017: 12 человек погибли на юге страны из-за проливных дождей

В Таиланде 12 человек погибли на юге страны из-за наводнения, спровоцированного проливными дождями.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление местных властей.

Вода подтопила около тысячи деревень в южной части Таиланда. Спасатели пытаются бороться со стихийным бедствием, но пока им не удается достичь существенных результатов, поскольку ливни не прекращаются. К тому же, по прогнозам синоптиков, еще несколько дней на юге Таиланда будут проливные дожди.

«Ситуация очень плохая на сегодня и завтра. Проливные дожди продолжают идти», - заявили представители одного из департаментов.

По предварительным оценкам, из-за наводнения пострадали свыше 700 тыс жителей. На юге Таиланда из-за непогоды отменяются авиарейсы. Несколько дней не работает аэропорт в провинции Накхонситхаммарат. Отменены и отложены десятки авиарейсов в воздушной гавани острова Самуи. Сотни туристов застряли в аэропортах. Из-за подтопления автомобильных дорог и железнодорожных путей нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение.

Синоптики надеются, что к вечеру 8 января 2017 года погода улучшится. Как отмечают эксперты, что нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда. Обычно в Таиланде с ноября по январь стоит относительно сухая и прохладная погода.

Ливни также затронули соседнюю Малайзию. Там было эвакуировано 23 тыс жителей.