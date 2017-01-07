На Николаевщине из снежного плена вытаскивают микроавтобусы и легковушки (ФОТО)

Начальник главного управления Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуации Украины в Николаевской области Максим Грицаенко на странице Facebook отчитался о том, как выполняются работы по спасению автомобилей, а также их водителей и пассажиров, которые на свой страх и риск в этот день выехали за пределы города.

Об этом сообщает "Новостной Николаев"

На фотографиях видно, что машины из снежного плена приходилось вызволять при помощи тросов и других сподручных средств, которые есть на вооружении у спасателей, но зачастую нет у самих водителей. Некоторые застревают так, что их приходится высвобождать при помощи специальной техники.

В числе машин, оказавшихся в снежном плену, оказываются и маршрутки, осуществляющие межобластные рейсы. Например, на одной из фотографий под лобовым стеклом микроавтобуса видна большая надпись «Одесса — Херсон».