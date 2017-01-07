В Сочельник грабитель с ножом напал на продавщицу магазина в Николаеве

Об этом сообщили в Патрульной полиции города

Вчера вечером во время патрулирования инспекторы патрульной полиции увидели, как из магазина, расположенного на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выбежал неизвестный и побежал через дорогу. В это время кто-то крикнул: «Держите его!»

Патрульные догнали мужчину и задержали его. Как оказалось в дальнейшем, он зашел в магазин, приставил нож к горлу продавщицы, отобрал у нее 2800 гривен, несколько пачек сигарет и бутылку водки.

При проведении поверхностной проверки в кармане у 50-летнего местного жителя патрульные нашли нож, деньги и сигареты. Подозреваемого инспекторы доставили в отдел полиции и передали следователю.