24.12.16 15:292190
В Сочельник грабитель с ножом напал на продавщицу магазина в Николаеве
|07.01.17 14:30
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Об этом сообщили в Патрульной полиции города
Вчера вечером во время патрулирования инспекторы патрульной полиции увидели, как из магазина, расположенного на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выбежал неизвестный и побежал через дорогу. В это время кто-то крикнул: «Держите его!»
Патрульные догнали мужчину и задержали его. Как оказалось в дальнейшем, он зашел в магазин, приставил нож к горлу продавщицы, отобрал у нее 2800 гривен, несколько пачек сигарет и бутылку водки.
При проведении поверхностной проверки в кармане у 50-летнего местного жителя патрульные нашли нож, деньги и сигареты. Подозреваемого инспекторы доставили в отдел полиции и передали следователю.