На Николаевщине в стихию несколько "скорых" застряли в снегу

Вчера поздно вечером машина «скорой помощи», которая ехала по вызову к тяжелобольному пациенту с кровотечением в Ковалевку, застряла по пути в снежных заносах

Об инциденте сообщили активисты «Снежного патруля» по каналу Zello. Активист из мкрн Варваровка, вышедший на связь, сообщил, что может отправиться на подмогу на своем внедорожнике. При том, что у него самого, как он обмолвился, держится температура.

Когда участники патруля определились, какой именно экипаж отправится на помощь «скорой», на канал Zello поступила дополнительная информация о том, что на место ЧП уже выехали спасатели ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По словам активистов, трасса в том направлении — в сторону Ольшанского — засыпана снегом, метровые переметы со всех сторон, и обычным внедорожником добраться туда не так просто.

Тем не менее, наиболее отчаянные решили пробиваться: на всякий, как говорят, пожарный случай. С лопатами, аптечками — в полной готовности прийти на выручку в случае чего.

В половине двенадцатого вечера стало известно, что застрявшую «скорую» из заносов вытащил трактор и потянул ее на буксире к больному в Ковалевку.

Около полуночи медики смогли добраться к пациенту и начали оказывать ему неотложную помощь на месте.

В начале первого ночи "скорая" с больным была на пути к больнице в Варваровке.

Еще одна карета "скорой помощи" увязла в снегу в Лиманах Витовского района. Машина с включенной аварийкой застряла в районе центральной улицы села . На подмогу медикам, которые направлялись по вызову к женщине с высоким артериальным давлением, снова отправился «Снежный патруль».

Участники патруля, в который вошли неравнодушные николаевцы, пробивают дорогу машине «скорой».