Новобугские спасатели освободили из снежного плена семью с четырьмя детьми, которая в метель отправилась в гости (ОБНОВЛЕНО)

Новобугские спасатели вызволили из снежного плена семью из четырех детей и родителей, которые не прислушались к предупреждениям и в непогоду пошли в гости.

Об этом сообщил глава Новобугской РГА Сергей Иванов на своей странице в Фейсбуке.

"Только что работники Новобугской службы ГСЧС спасли жизнь четырем детям и их родителям, самому маленькому ребенку три месяца. Это будет наукой родителям, которые собираются выезжать в непогоду с малолетними детьми. Детей с родителями разместили в Новобугской ЦРБ", – сообщил Сергей Иванов.

Как уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, вчера вечером поступило сообщение о том, что в снежных сугробах на территории Баратовского сельского совета Новобугского района на дороге сообщением Новый Буг - с. Баратовка застряли два легковых автомобиля с людьми. В автомобиле ВАЗ-2102 находились 6 человек, из которых 4 ребенка 2007, 2011, 2014 и 2016 г. р., и ВАЗ-2105 с 4 людьми, из которых 1 ребенок, 2013 г.р.

К месту происшествия был направлен дежурный караул 20 Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле САРМ-В, который вытащил транспортные средства из снежных заносов и отбуксировал их в Новый Буг.

10 человек, из которых 5 - малолетние дети, были доставлены в пункт обогрева Новобугской центральной районной больницы.