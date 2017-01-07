Под Николаевом из сугробов вытащили 8 человек. Мэр Сенкевич предупредил: работы еще на 3 дня

За минувшую ночь сотрудники 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области эвакуировали 8 человек, в том числе одного ребенка, из автомобилей на дороге в кировоградском направлении. В Николаеве застрявших и пострадавших не было.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Благодаря работникам коммунальных служб, город не парализован. Благодаря полиции и активным гражданам, нет застрявших авто. Все устали, однако работать в таком режиме нужно еще 3 дня. Всем, кто принял участие в очистке города от снега — спасибо за работу!», — написал мэр на своей странице в Фейсбуке.