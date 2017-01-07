Николаевскому казанове, который систематически обворовывал своих сожительниц, грозит срок

37-летний неоднократно ранее судимый мужчина дважды украл золотые украшения у своей сожительницы и сдал их в ломбард. Злоумышленнику объявлено о подозрении по признакам ч. 2 ст.185 УК Украины «Кража» и избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области

В Витовское отделение Корабельного отдела полиции обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее обокрали.

Женщина рассказала, что она обнаружила пропажу своих золотых изделий, а потом нашла и две квитанции в сумке своего бывшего сожителя, которую он не успел забрать, где шла речь о заложении в ломбард именно ее ювелирных украшений.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника, который к тому времени уже жил с другой женщиной в г. Очаков.

37-летний ранее неоднократно судимый мужчина объяснил свои действия тем, что, реализовав чужие украшения, он таким образом хотел внести свой вклад в семейный бюджет. По его словам, на полученные деньги он планировал приобрести продукты питания.

Совершив кражу украшений дважды, злоумышленник, имеющий непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления (кража ювелирных изделий еще у одной женщины), понесет уголовную ответственность по признакам ч.2 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание от ареста до лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде личного обязательства.