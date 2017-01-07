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Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

07.01.17 09:28Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

За минувшие сутки сепаратисты 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 7 января

На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю.

Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .

На донецком направлении - из минометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки. В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения.

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