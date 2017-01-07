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В Украине стало больше сайтов для кражи данных с платежных карт

07.01.17 19:07Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг), в 2016 году выросло до 174 ед., что более чем в 4,5 раза превышает показатель, зафиксированный в 2015 году

.

Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным ЕМА, большая часть фишинговых сайтов имитирует якобы новые платежные сервисы, большинство которых предоставляет несуществующие услуги пополнения мобильного телефона. Вторая часть подобных сайтов маскируется под известные платежные сервисы (в основном, под Portmone), а также под банки и "Укрпочту".

"В 2016 году 90 из 174 фишинговых сайтов предлагали "пополнить" мобильный. Еще 54 мошеннических веб-ресурса якобы осуществляли денежные переводы с карты на карту. А 28 преступных веб-ресурсов предлагали обе услуги", - отмечают в ЕМА.

В ассоциации утверждают, что целью всех фишинговых веб-ресурсов является принуждение пользователя оставить им реквизиты своей карты

В частности, мошенникам нужны данные о номере карты, сроке ее действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны карты (код CVV2/CVС2), а также код из банковских смс.

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