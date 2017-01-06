К пострадавшим в масштабном ДТП на трассе Одесса-Рени из-за заносов не могут доехать медики
|06.01.17 16:17
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На трассе Одесса-Рени из-за непогоды и скользких дорог произошло ДТП с участием пассажирского автобуса сообщением Килия-Одесса.
Здесь столкнулись частного микроавтобуса и фуры.
Как сообщили "Бессарабии INFORM" очевидцы, из-за плохой видимости водитель пассажирского автобуса не увидел стоящим перед ним микроавтобус и ударил его в заднюю часть.
После столкновения микроавтобус залетел под стоящую перед ним фуру.
В результате происшествия значительно пострадала пассажирка и немного в меньшей степени водитель микроавтобуса.
Из-за сложных погодных условий к месту происшествия не могут добраться медики для оказания помощи пострадавшим.
Сейчас на трассе новый затор, ранее застрявшие автомобили с детьми, которые ранее смогли продолжить движение, проехали не более пяти километров. В новом заторе помимо детей в автомобилях стоит не менее пяти пассажирских автобусов.