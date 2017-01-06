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К пострадавшим в масштабном ДТП на трассе Одесса-Рени из-за заносов не могут доехать медики

06.01.17 16:17Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

На трассе Одесса-Рени из-за непогоды и скользких дорог произошло ДТП с участием пассажирского автобуса сообщением Килия-Одесса.

Здесь столкнулись частного микроавтобуса и фуры.

Как сообщили "Бессарабии INFORM" очевидцы, из-за плохой видимости водитель пассажирского автобуса не увидел стоящим перед ним микроавтобус и ударил его в заднюю часть.

После столкновения микроавтобус залетел под стоящую перед ним фуру.

В результате происшествия значительно пострадала пассажирка и немного в меньшей степени водитель микроавтобуса.

Из-за сложных погодных условий к месту происшествия не могут добраться медики для оказания помощи пострадавшим.

Сейчас на трассе новый затор, ранее застрявшие автомобили с детьми, которые ранее смогли продолжить движение, проехали не более пяти километров. В новом заторе помимо детей в автомобилях стоит не менее пяти пассажирских автобусов.

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Пятница, 06.01.2017

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