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В Украине из-за бурана перекрыли трассы уже в четырех областях: полный список дорог

06.01.17 16:12Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в четырех областях Украины перекрыто движение транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения.

В связи с усилившимся ветром, снегопадами и метелями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины введены ограничения на следующих дорогах и их участках:

Одесская область

-ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

-М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) – для всех видов транспорта.

Николаевская область

-ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Херсонская область

-ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в Херсон).

Днепропетровская область

Для всех видов транспорта:

-Н-11 Днепропетровск – Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);

-Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью) границу;

-Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога к Широкому;

Ранее мы сообщали, куда звонить, если вы застряли на трассе в снегу: полный список горячих линий "Укравтодора".

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Пятница, 06.01.2017

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