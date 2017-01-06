В Николаеве мошенницы из Херсонской области продавали старикам «дефицитное медоборудование»

В Центральном районе города Николаева во дворе многоэтажки председатель домоуправления обратила внимание на двух незнакомок, которые представились работниками здравоохранения.

Однако выяснилось, что дамочки не имеют никакого отношения к медицине и продали семейной паре некачественный аппарат для измерения давления, после чего пытались скрыться. Жильцы дома поняли, что без помощи полиции им не обойтись, поэтому нажали «тревожную» кнопку.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции охраны. Как выяснилось, по квартирам ходят женщины и продают товары, которые не имеют сертификатов. Один из аппаратов для измерения артериального давления они уже успели продать пенсионерам.

«Одна из них представилась сотрудницей диагностического центра и сообщила, что может предложить дефицитный прибор для измерения давления за 2900 гривен. Когда я сказал, что у нас нет такой суммы, она предложила записать прибор на участника АТО и заплатить только тысячу гривен», - пояснил потерпевший Валентин Григорьевич.

При этом документов на товар мошенницы не предоставили, а чек, который оставили «продавщицы» пенсионерам, не имел никакого отношения к прибору . «Они представились сотрудницами областного отдела здравоохранения, которые обслуживают больных пенсионеров. Однако в облздравуправлении мне пояснили, что никого к пенсионерам не направляли», - рассказала председатель домоуправления Лариса Николаевна.

После того, как мошенницы попытались скрыться, Лариса Николаевна попросила охранника жилого массива нажать «тревожную» кнопку для вызова полиции. Задержанными оказались 28-летняя и 35-летняя жительницы Херсонской области, сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.