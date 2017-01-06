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На Закарпатье с заблокированных непогодой грузовиков сотнями литров сливали соляру

06.01.17 11:40Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители остановили на трассе возле пгт Чинадиево Мукачевского района автомобиль Volkswagen Golf с прицепом, в котором обнаружили около 600 литров дизтоплива и шланг для его слива.

Водитель пояснил, что купил солярку у дальнобойщиков. Однако полиция подозревает, что задержанный воровал топливо из грузовиков, застрявших в снегу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

Подозрения о возможном ограблении подтверждает поведение пассажиров при попытке остановить автомобиль. Двое пассажиров выбежали в разные стороны. Сам водитель, развернувшись, резко увеличил скорость и начал убегать. Полицейские продолжили движение за машиной, но водитель не реагировал на проблесковые маячки синего и красного цветов и неоднократные законные требования полицейских. Конечно, полиция догнала автомобиль.

Впоследствии правоохранители выяснили, что за рулем находился 36-летний житель Чинадиево.

По данному факту проводится проверка. Автомобиль помещен на спецплощадку Мукачевского районного отделения полиции.

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