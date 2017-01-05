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Королеву Великобритании едва не пристрелил охранник Букингемского дворца

05.01.17 18:58Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Елизавета II попала в неприятную историю, когда решила прогуляться поздней ночью по территории Букингемского дворца из-за бессонницы. Охранник принял королеву за постороннего человека и чуть не застрелил ее.

Об этом сообщает Independent.

О случившемся стало известно со слов самого гвардейца. По его словам, он патрулировал территорию и увидел женщину в пальто. Фигуру в темноте он принял за злоумышленника. Мужчина испугался и крикнул: "Кто это?".

"Черт возьми, Ваше величество, я чуть не застрелил вас", - заявил охранник, на что Елизавета II ответила: "Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять".

Издание не уточняет, когда именно произошел инцидент.

Как сообщалось ранее, 90-летняя королева Великобритании Елизавета II до этого не появлялась на публике из-за простуды. Из-за этого появились слухи о недееспособности монарха.

Королева даже отменила посещение традиционной рождественской службы в церкви своего поместья в Сандрингеме из-за плохого самочувствия. Ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, перенесший простудное заболевание, смог посетить службу.

Однако 4 января в резиденции британской монархии - Букингемском дворце сообщили, что королева Елизавета уже появилась на публике после непродолжительного отсутствия.

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Четверг, 05.01.2017

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