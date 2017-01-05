На Николаевщине воры вынесли ночью из магазина продукты питания

Правоохранители устанавливают личности преступников. Начаты уголовные производства, проводятся следственные действия. Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУ НП Николаевской области

В полицию обратилась продавщица продуктового магазина с заявлением о краже. 43-летняя женщина рассказала правоохранителям, что в ночь со 2 на 3 января 2017 года неизвестные, повредив окно, проникли в помещение магазина, расположенного по ул. Киевская в Первомайске, и похитили продукты питания.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения краж, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского 29 или по телефонам (05161)7-52-02.

Ранее сообщалось, в Николаеве грабитель, вооруженный ножом, опустошил кассу магазина.