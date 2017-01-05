В Николаеве неизвестный с ножом ограбил кассу магазина

Личность нападавшего устанавливается, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области

Вчера вечером, 4 января, в Ингульский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о совершении разбойного нападения на продавца магазина.

Как выяснилось, в 19:10 в помещение торгового заведения, расположенного по ул. Космонавтов, 142 в Николаеве, зашел неизвестный и, угрожая продавцу ножом, забрал из кассы 1 000 гривен.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 Украины «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личность нападавшего, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Ранее сообщалось, на Николаевщине обворовали питейное заведение.