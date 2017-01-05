Разыскиваются свидетели аварий, в которых погибли люди

Полиция Николаевской области разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом

25 декабря 2016 года примерно в 19:45 на автодороге Р-06 «Ульяновка - Николаев» в с. Дорошовка около дома №192 по ул. Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ 2101» и «DAF 95XF430» с полуприцепом. В результате столкновения транспортных средств водитель автомобиля «ВАЗ 2101» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

27 декабря 2016 года около 8:15 возле дома №261 по просп. Центральному в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Mersedes-Benz Sprinter» и пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данных дорожно-транспортных происшествий, или могут предоставить записи с видеореестраторов, которые зафиксировали указанные ДТП, просьба обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12. или звонить (0512) 49-83-95, 063-048-39-38. Заранее благодарны за сотрудничество. Конфиденциальность гарантирована.

Ранее сообщалось, на Николаевщине под колесами пассажирского поезда погиб работник железной дороги.