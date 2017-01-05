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На Закарпатье из-за непогоды сошли лавины

Фото: venividi.ru
05.01.17 11:24Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Заблокированы снегом оказались шесть автомобилей, в которых находились 11 человек. Сейчас на месте работают спасатели

Вчера, 4 января, на Закарпатье в результате ухудшения погодных условий сошли снежные лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересниця и Ш. Луг Тячевского района. В результате было частично ограничено движение транспорта. На месте работали дорожные службы и спасатели.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава – Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны Хустского района и с.Мерешор Межгорского района. Сейчас там работают спасатели и две единицы снегоочистительной техники.

"В результате схода этой лавины были заблокированы шесть автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время все 11 человек временно размещены в Ольшанском доме-интерната для детей-инвалидов", – говорится в оперативной информации пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

По сообщению спасателей, также зафиксирован сход снежной лавины на дорогу местного значения в селе Усть-Черна Тячевского района. Жертв и пострадавших нет.

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