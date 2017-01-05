На Николаевщине под колесами пассажирского поезда погиб человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области

Вчера, 4 января, в 13:50 в Баштанский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Явкино» под колесами скоростного поезда сообщением «Киев-Херсон» погиб 48-летний монтер ремонтной бригады.

По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый учет, предварительная квалификация по признакам ст.291 УК Украины «Нарушение действующих на транспорте правил», что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.